Bei einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. © dpa

Anschlag in Berlin

Der Islamische Staat (IS) hat im November eine Anleitung für Angriffe mit Lastwagen auf Zivilisten veröffentlicht. Die Terrormiliz empfahl die Fahrzeuge als perfektes Tatwerkzeug – weil sie leicht zu beschaffen und unverdächtig seien.

Istanbul. So veröffentlichten die Dschihadisten im November in ihrem Magazin „Rumiyah“ einen dreiseitigen Artikel mit genauen Anweisungen, wie Einzeltäter ein solches Attentat verüben sollen. Dabei priesen sie den Angriff mit einem Lastwagen in Nizza als Vorbild.

Ein Fahrzeug sei für einen Angriff gut geeignet, weil es einfach zu beschaffen, aber nicht verdächtig sei. „Es ist eine der sichersten und einfachsten Waffen, die man gegen die Kuffar (Ungläubigen) einsetzen kann“, heißt es in dem Artikel. Wichtig sei es, große und schwere Fahrzeuge mit ausreichender Geschwindigkeit auszuwählen.

„Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates“

Auch für potenzielle Ziele gibt das Magazin Anweisungen. Geeignet seien Märkte, Festivals, Paraden oder politische Versammlungen. Die Angreifer sollten sicherstellen, dass ihre Verbindung zum IS deutlich werde. Sie könnten etwa Zettel dabei haben, auf denen „Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates“ stehe.

Das Propaganda-Magazin „Rumiyah“ („Rom“) erscheint seit einiger Zeit in unterschiedlichen Sprachen, darunter auch in Deutsch und Englisch. Der mittlerweile in Syrien getötete frühere IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani hatte Anhänger der Dschihadisten vor rund zwei Jahren aufgerufen, als „einsame Wölfe“ Attentate zu verüben.

Von RND/fw/dpa