Junge Palästinenser halten in Beirut, Libanon, Fahnen in die Höhe, als Solidaritätsbekundung für palästinensische Gefangene in Israel, die sich im Hungerstreik befinden.

© AP

Protest gegen Haftbedingungen

Hungerstreik: Dutzende palästinensische Häftlinge im Krankenhaus

Allein am Mittwoch seien rund 40 palästinensische Häftlinge in Kliniken gebracht worden, teilte ein Komitee zur Unterstützung der Gefangenen mit. Rund tausend Gefangene verweigern seit dem 17. April aus Protest gegen ihre Bedingungen in israelischer Haft die Nahrungsaufnahme.