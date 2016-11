Zentrale Trauerfeier

Nach dem Tod des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro ehren Weggefährten und Verbündete den Rebellen und Staatsmann. Aus der ganzen Welt kamen Delegationen zu der zentralen Trauerfeier nach Havanna. Hunderttausende Kubaner nahmen Abschied.

Havanna. Die Welt verabschiedet sich von Fidel Castro: Zahlreiche Staats- und Regierungschefs, ehemalige Präsidenten und Würdenträger aus aller Welt sowie hunderttausende Kubaner haben Abschied von dem kubanischen Revolutionsführer genommen. „Fidel ist tot. Aber er ist ungeschlagen gestorben“, sagte Ecuadors Präsident Rafael Correa am Dienstagabend (Ortszeit) bei der zentralen Trauerfeier. „Heute sind wir geeinter denn je, Völker Amerikas.“

Ecuadors Präsident Rafael Correa.

Hunderttausende Menschen waren auf dem Platz der Revolution in der kubanischen Hauptstadt Havanna zusammengekommen. Sie schwenkten kubanische Flaggen und skandierten: „Es lebe Fidel.“ Zum Auftakt der Feierlichkeiten hatte eine Schauspielerin den „Triumphmarsch des Rebellenheers“ rezitiert. Die Hymne erinnert an die Guerilleros, die 1959 unter Castros Führung den Diktator Fulgencio Batista gestürzt hatten.

Hunderttausende Menschen waren auf dem Platz der Revolution in der kubanischen Hauptstadt Havanna zusammengekommen.

„Er war ein Internationalist und Antiimperialist“

„Er war ein Internationalist und Antiimperialist, der stets für die Unterdrückten kämpfte“, sagte der südafrikanische Präsident Jacob Zuma. Er dankte Castro für dessen Unterstützung im Kampf gegen das Apartheid-Regime. „Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust.“

Castro war am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben. Er hatte 1959 die Revolution zum Sieg geführt und das Land 47 Jahre regiert. Während seine Unterstützer die Errungenschaften im Bildungs- und Gesundheitsbereich betonen, verweisen die Kritiker darauf, dass er jahrzehntelang für politische Unterdrückung verantwortlich war.

„Wir verabschieden uns von einem Symbol für die Unabhängigkeit“

Unter anderen waren der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega, der bolivianische Präsident Evo Morales und Ecuadors Staatschef Correa nach Kuba gekommen, um Castro die letzte Ehre zu erweisen. Ihre Länder gehören zu der Bolivarianischen Allianz für Amerika (Alba) und zählen zu den engsten Verbündeten Kubas.

„Wir verabschieden uns von einem Symbol für die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Würde“, sagte der linke griechische Regierungschef Alexis Tsipras. Fidel gehört der ganzen Welt, Fidel gehört der Geschichte.“

Der linke griechische Regierungschef Alexis Tsipras.

Die USA hingegen schickten keine offizielle Delegation nach Kuba. Lediglich der designierte Botschafter Jeffrey DeLaurentis und der nationale Sicherheitsberater Ben Rhodes vertraten die Vereinigten Staaten.

Ab Mittwoch wird die Urne mit Castros Asche quer über die Karibikinsel nach Santiago de Cuba gebracht. In verschiedenen Ortschaften auf dem Weg sind Trauerveranstaltungen geplant. In Santiago soll Castro am kommenden Sonntag bestattet werden.

Von RND/dpa

