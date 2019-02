Migrationsmonitoring, Grenzüberwachung, Abschiebehaft – die CDU will Deutschland für einen möglichen erneuten Andrang von Flüchtlingen wappnen. Dafür will die Partei die Migrationspolitik verschärfen. Am Montag befasst sich die Parteispitze mit Ergebnissen ihres „Werkstattgesprächs“ zur Migration. Ein Überblick über die Themenschwerpunkte.