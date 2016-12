Frühere FDP-Politikerin

Die ehemalige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist im Alter von 95 Jahren in München verstorben. © dpa

Die ehemalige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Unter Hans-Dietrich Genscher war Hamm-Brücher Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Über viele Jahrzehnte prägte sie die Bundespolitik entscheidend mit. Nun ist sie im Alter von 95 Jahren verstorben.

München. Den Tod der 95-Jährigen bestätigte ihr Sohn am Freitag in München. Die 1921 in Essen geborene Hildegard Hamm-Brücher war unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) Staatsministerin im Auswärtigen Amt und 1994 Kandidatin für das Bundespräsidentenamt.

Über Jahrzehnte prägte Hamm-Brücher die Politik der Liberalen, als Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt unter Außenminister Hans-Dietrich Genscher. „Mit ihr verliert Deutschland eine große liberale Persönlichkeit“, sagte der bayerische FDP-Landeschef Albert Duin.

54 Jahre lang war sie Mitglied der FDP. 1948 zog die promovierte Chemikerin für die FDP in den Münchner Stadtrat ein. Ihren Austritt im Jahr 2002 begründete sie mit der „Annäherung der FDP an die antiisraelischen und einseitig propalästinensischen Positionen des Herrn Möllemann“. 2015 verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Doch trotz zweier Oberschenkelhalsbrüche, Gedächtnislücken und Gleichgewichtsstörungen verfolgte sie die Entwicklungen in der Politik weiter.

