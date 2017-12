Herber Rückschlag für Premierministerin May

Die britische Premierministerin Theresa May erscheint zum EU-Gipfel in Brüssel © imago/Belga

Brexit

Am Mittwochabend musste die britische Premierministerin Theresa May eine herbe Niederlage im Parlament einstecken. Die Mehrheit der Abgeordneten, darunter auch einige aus den eigenen konservativen Reihen, stimmte dafür, dass die Regierung das endgültige Austrittsabkommen dem Parlament vorlegen und durch ein Gesetzgebungsverfahren absegnen lassen muss.

London. Als das Ergebnis verkündet wurde, verzog Theresa May keine Miene. Die britische Premierministerin schien ungerührt, während in den Reihen gegenüber etliche Abgeordnete jubelten. Innerlich dürfte die als kühl geltende Regierungschefin aber gekocht haben. Am Mittwochabend musste sie bei einer Abstimmung eine schwere Schlappe hinnehmen. Eine knappe Mehrheit im Unterhaus votierte dafür, dass die Parlamentarier am Ende der Austrittsverhandlungen mit Brüssel das Recht erhalten, über ein Brexit-Abkommen abzustimmen. Dabei offenbarte sich ein Problem, das May seit der Neuwahl im Juni und dem Verlust der absoluten Mehrheit Sorgen bereitet. Mit nur einer hauchdünnen Mehrheit können schon wenige Rebellen in den eigenen Reihen für Niederlagen sorgen. Genau das war passiert.

Die Aufregung war bereits den ganzen Mittwoch über spürbar gewesen. Britische Journalisten ereiferten sich an Zahlenspielen und spekulierten, wie viele Konservative am Ende zu den Abweichlern gehören sollten. Es lief ein Krimi, in dem die beiden Abgeordneten Dominic Grieve und Anna Soubry, beide Juristen, als Protagonisten auftraten. Proeuropäerin Soubry meinte, es sei der Zeitpunkt gekommen, den eigenen Überzeugungen treu zu bleiben. Der konservative Abgeordnete Grieve war es, der im Rahmen des EU-Austrittsgesetzes, das EU-Recht in nationales Recht übertragen soll, einen Änderungsantrag einbrachte, nach dem den Parlamentariern eine „bedeutsame Abstimmung“ über einen finalen Deal zugesichert werden sollte.