Altbundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Er sei am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben.

Altbundeskanzler

Helmut Kohl ist tot

