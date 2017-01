„Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle“, sagte die Golden-Globegewinnerin Meryl Streep.

© imago

Kommentar

Heilsames aus Hollywood

Drei Monate nach der Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten schien es so, als hätten sich die Amerikaner mit ihrem Schicksal abgefunden. Nicht so die Schauspielerin Meryl Streep, die bei der Golden-Globe-Gala an ihre Mitmenschen appellierte, sie wach rüttelte – und damit einmal mehr die politische Kraft Hollywoods unter Beweis stellte. Ein Kommentar von Imre Grimm.