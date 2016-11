Mehr Wählerstimmen für Hillary Clinton aber weniger Wahlmänner – sie ist nicht die erste Kandidatin, die am amerikanischen Wahlsystem scheitert.

US-Wahl 2016

Hat Clinton wegen eines Mannes verloren?

Einige Demokraten wollen den Grund für die Niederlage von Hillary Clinton herausgefunden haben: Gary Johnson. Der Liberale soll sie bei der US-Wahl um die nötigen Stimmen gebracht haben. Was ist dran an der These?