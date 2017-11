Hariri folgt Macrons Einladung nach Paris

Libanon-Krise

Es fing mit einer ungewöhnlichen Videobotschaft aus Saudi-Arabien an. Darin erklärte Saad Hariri seinen Rücktritt als libanesischer Premier. Zwei Wochen danach wird noch immer über sein Schicksal spekuliert. Nun hat Emmanuel Macron sich eingeschaltet.

Beirut. Nach zwei Wochen der Spekulationen über sein Schicksal soll der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri Saudi-Arabien Richtung Paris verlassen. Funktionäre seiner Partei „Zukunftsbewegung“ in Beirut sagten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, sie erwarteten die Abreise innerhalb weniger Stunden. Hariris aufsehenerregende Rücktrittserklärung Anfang November von Riad aus hatte den Libanon in eine politische Krise gestürzt und Angst vor einer Eskalation im Land geschürt.

Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilte mit, der Staatschef werde Hariri und dessen Familie am Samstagmittag in Paris empfangen. Es sei unter anderem ein gemeinsames Essen geplant. Es blieb zunächst unklar, wie lange Hariri in Frankreich bleiben wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Besuch mehrere Tage dauert.