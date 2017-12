Hamburger Krawalle waren minuziös vorbereitet

Polizei zu G 20

Die Polizei hat am Dienstag im Zusammenhang mit den Krawallen beim G20-Gipfel bundesweit mehrere Objekte durchsucht. + Hintergrund sind Ermittlungen gegen die linke Szene. Auf der Suche nach Beweismaterial durchsuchte die Sonderkommission „Schwarzer Block“ insgesamt rund zwei Dutzend Objekte in acht Bundesländern.

Hamburg. Brennende Autos an der Elbchaussee, Verwüstungen in der Chance – die Wunden, die die G-20-Krawalle im Juli geschlagen hatten, sind in der Hansestadt immer noch präsent. Die Polizei Hamburg informierte über ihre jüngsten Ermittlungen und die Ergebnisse der bundesweiten Razzia.

Die Polizei hat mit der Razzia gegen die linke Szene in acht Bundesländern Beweise für Anklagen infolge der G20-Krawalle Anfang Juli in Hamburg sichern wollen. Konkret gehe es um einen Angriff mit Steinwürfen und Feuerwerkskörpern auf Polizisten am Morgen des 7. Juli, sagte der Leiter der Sonderkommission „Schwarzer Block“, Jan Hieber, in Hamburg. Die Ermittlungen gegen den „gewalttätig handelnden Mob“ bezögen sich auf den Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs. Für die Sonderkommission gehe es darum, näher an den „Kern der autonomen Szene heranzukommen“.

Hieber zufolge wurden am Dienstagmorgen mehr als 20 Wohnungen in acht Bundesländern durchsucht. Die Razzia habe sich gegen 22 Beschuldigte gerichtet. Für die Ermittler stehe fest, dass der Angriff in der Straße Rondenbarg geplant wurde. Bei den Durchsuchungen seien 26 Laptops und Computer, 35 Handys und weitere Speichermedien wie USB-Sticks sichergestellt worden. Festnahmen gab es nicht.

Der G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg war von schweren Krawallen überschattet. Randalierer hatten unter anderem Barrikaden und Autos in Brand gesteckt sowie Polizisten angegriffen.

Nach angaben von Hieber und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer werden aktuell im Zusammenhang mit den Krawallen in der Hansestadt während des G-20-Gipfels rund 3000 Ermittlungsverfahren geführt. Dabei wurden offenbar auch etliche Gewalttäter identifiziert. Noch im Dezember sei geplant, so Meyer, „in eine umfangreichere Öffentlichkeitsfahndung zu treten“.

Von RND/dk