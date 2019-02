Hamburg/Erfurt

Thüringen startet gemeinsam mit Hamburg eine Bundesratsinitiative gegen Mikroplastik. Das habe das rot-rot-grüne Kabinett in Erfurt auf seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) im Anschluss. Beide Bundesländer forderten auf diesem Weg ein rasches Mikroplastik-Aus in Kosmetik und weitere Bemühungen der Bundesregierung zum Schutz von Böden und Gewässern.

Die Untätigkeit der Bundesregierung in dieser Frage sei fahrlässig. Länder wie Italien, Schweden oder Großbritannien machten vor, wie der erste Schritt bei Kosmetika funktioniert. „Man braucht dafür offensichtlich kein Mikroplastik“, sagte Siegesmund. Die Große Koalition müsse endlich auf einen Verzicht der Hersteller hinwirken, „und wenn das nicht reicht, dann über die europäische Ebene gemeinsam das Aus für Mikroplastik in Kosmetika beschließen“, betonte die Grünen-Politikerin.

Von RND/epd