Parteitag in Münster

Im Zentrum der Debatte auf dem Bundesparteitag der Grünen in Münster steht die Vermögensteuer. Der linke Flügel um Parteichefin Simone Peter will sie wieder einführen, der Realo-Flügel setzt eher auf eine Reform der Erbschaftsteuer oder andere Wege.

Münster. Die Steuerdebatte polarisiert den Bundesparteitag der Grünen in Münster. Während Parteichefin Simone Peter in ihrer Rede am Samstag für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer plädierte, sprach sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann strikt dagegen aus. Der Parteitag stimmt am Mittag über insgesamt fünf Vorschläge ab.

Peter warb für einen flügelübergreifenden Kompromissvorschlag der Bundestagsfraktionsspitze. Dieser sieht eine Vermögensteuer für Superreiche vor. Ein neues Konzept für die Erbschaftsteuer soll dagegen nur entwickelt werden, wenn die Reform der großen Koalition vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden sollte.

Kretschmann kämpft „mit aller Macht“ gegen Vermögensteuer.

Kretschmann appellierte leidenschaftlich an seine Partei, sich gegen die Vermögensteuer zu entscheiden. Sie belaste das Betriebsvermögen von Mittelständlern viel stärker als das großer Konzerne, sagte der Ministerpräsident Baden-Württembergs. „In konjunkturell guten Zeiten können sie es vielleicht noch ertragen, in schlechten geht es sofort an die Substanz.“ Daher kämpfe er „mit aller Macht“ dagegen.

Als Ministerpräsident trage er die Verantwortung für den Mittelstand in seinem Bundesland. Entscheidend sei, entschieden gegen Steuertricks und -schlupflöcher vorzugehen, sagte Kretschmann. „Das alleine bringt zehn Milliarden.“ Für seine Rede bekam der Vertreter des Realo-Flügels der Partei großen Applaus. Die Grünen wollten ihren Steuerstreit am Samstag per Parteitagsbeschluss beilegen.

DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte in Münster Korrekturen im Steuersystem. Die Pauschale Abgeltungsteuer von nur 25 Prozent müsse abgeschafft und vergleichbar mit der Einkommensteuer mit bis zu 42 Prozent belegt werden. „Wir brauchen endlich mehr Steuergerechtigkeit in diesem Land“, sagte Hoffmann. Er bezeichnete die Abschaffung der Vermögensteuer als Fehler.

Trittin kontra Kretschmann: Vermögensteuer schadet Mittelstand nicht

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat auf dem Bundesparteitag in Münster mit Nachdruck für die Vermögensteuer geworben. „Das hat überhaupt nichts mit der Gefährdung von Mittelstand zu tun“, sagte der Parteilinke am Samstag. Er widersprach damit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der die Vermögensteuer eine Gefahr für den Mittelstand genannt hatte.

„Ein Land, in dem Raucher doppelt so viel zum Steueraufkommen beitragen wie Vermögende, ein solches Land ist nicht gerecht“, sagte Trittin, der die Grünen 2013 als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf geführt hatte. Wie zuvor Kretschmann bekam auch Trittin für seine Rede lauten Applaus.

Vermögenssteuer langanhaltende Debatte bei den Grünen

Das Thema Vermögenssteuer beschäftigt die Partei seit Jahren, eine eigens eingesetzte Kommission konnte keinen Kompromiss finden. Nun haben die 822 Delegierten des Parteitags die Wahl zwischen mehreren Anträgen.

Einen davon haben die beiden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion eingebracht, die beide Parteiflügel vertreten. Der Vorschlag von Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt sieht eine Vermögensteuer vor, die aber „Wert auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Innovationskraft von Unternehmen“ legen soll.

Die große Mehrheit der Grünen sei für die Vermögensteuer, „wenn wir sie so hinbekommen, dass sie verfassungsfest ist, keine Arbeitsplätze gefährdet und nicht zu viel Bürokratie bedeutet“, sagte Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur. Der Kompromiss der Fraktionsspitze führe unterschiedliche Auffassungen zusammen und sei breit getragen. „So können wir geschlossen ins nächste Jahr ziehen.“ Viele Grüne gehen davon aus, dass der Vorschlag sich durchsetzt - es gibt aber Zweifel daran, ob der Streit damit wirklich beigelegt wird.

Eine Einigung in den Tagen vor dem Treffen in Münster, wie sie unter anderem Parteichef Cem Özdemir sich nach eigenen Worten gewünscht hatte, war nicht gelungen. Zahlreiche Delegierte unter anderem aus Baden-Württemberg sind strikt dagegen, eine Vermögensteuer wieder zu erheben - und haben bereits signalisiert, dass ein Mehrheitsbeschluss daran auch nichts ändern wird.

Der baden-württemberigsche Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) zwischen den Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt.

Das Thema Steuern hatte die Grünen im Bundestagswahlkampf 2013 viele Stimmen gekostet. Die Grünen holten damals 8,4 Prozent, derzeit liegen sie in Umfragen etwa bei 11 Prozent. Vor der letzten Bundestagswahl hatte die Partei ihre Steuerpläne bis ins Detail durchgerechnet. Das wollen diesmal fast alle Grünen vermeiden.

Göring-Eckardt: Steuer-Entscheidung keine Richtungsentscheidung

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, will den Parteitagsbeschluss zu den Steuerplänen der Partei im phoenix-Interview nicht als politische Richtungsentscheidung verstanden wissen. „Dadurch, dass wir in irgendein Programm schreiben, dass wir für welche Steuer auch immer sind, wird niemand das Gefühl haben, es geht ihm besser, es geht gerechter zu“, so Göring-Eckardt. Der bevorstehende Parteitagsentschluss ist mit Blick auf mögliche Koalitionen 2017 ihr zufolge lediglich „die Ansage, wir werden mit dieser Frage auch in Verhandlungen gehen.“ Die Steuerpläne der Grünen werden aber „nicht die Frage sein, die wir am ersten Tag verhandeln. Am ersten Tag verhandeln wir die Fragen, wie es mit dem Kohleausstieg aussieht, wie es mit der Agrarwende ist, wie es mit der Integration ist und mit einem Einwanderungsgesetz. Deswegen bin ich sehr bei Cem Özdemir, wenn er sagt, nicht festlegen.“

