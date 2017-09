„Grüne sind mit ihrer derzeitigen Programmatik kein Koalitionspartner“

CDU-Vize Laschet

Armin Laschet hat einer Koalition mit den Grünen eine klare Absage erteilt. Auf Bundesebene sei dies unvorstellbar, sagte der CDU-Vize in einem Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch mit einer anderen Partei würde Laschet dagegen viel lieber regieren.

Hannover. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, schließt eine Koalition der Union mit den Grünen auf Bundesebene zum jetzigen Zeitpunkt aus. „Die Grünen müssen sich von ihrer irrationalen Politikvorstellung und ihrem Ausstiegsrausch verabschieden, sonst kann es keine Zusammenarbeit geben“, sagte Laschet in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Samstagausgabe). „Die Grünen polemisieren in diesem Wahlkampf gegen den Industriestandort Deutschland, gegen moderne Dieseltechnologie, gegen den Verbrennungsmotor als Ganzes. Diese Irrationalität, die Cem Özdemir auch noch zur Koalitionsbedingung gemacht hat, ist nicht akzeptabel“, sagte Laschet.

Der CDU-Vize betonte, eine schwarz-gelbe Koalition zwischen Union und FDP sei seine Wunschvorstellung. „Eine Regierung aus Union und FDP bietet die größte politische Übereinstimmung zwischen Partnern.“ Die FDP habe sich verändert, lege viel Wert auf Gerechtigkeitsfragen und Bildungsthemen. „Für die notwendige soziale Ausgewogenheit würde die Union sorgen“, sagte Laschet dem RND.

Von RND