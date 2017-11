Anton Hofreiter kritisiert das Vorgehen des Agrarministers Christian Schmidt.

Pflanzengift

Grüne planen nationale Glyphosat-Eindämmung

In der aktuellen Debatte um das Herbizid Glyphosat wollen die Grünen eine weitestgehende Reduzierung des Einsatzes des Pflanzenvernichtungsmittels in Deutschland erwirken. Dies kündigte Fraktionschef Anton Hofreiter gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) an.