Die Grünen gehen in der Klimapolitik Kompromisse ein.

Jamaika-Sondierungen

Grüne gehen Kompromisse im Klimaschutz ein

Die Grünen zeigen sich in den Klimapolitik-Verhandlungen kompromissbereit gegenüber FDP und Union. Man wolle nicht allein an dem Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren bis 2030 festhalten, sagte Cem Özdemir. Auch in Sachen Kohleausstieg gibt die Parteispitze nach.