Die Grünen fordern den Aufbau eines unabhängigen Vergleichsportals für gesetzliche Krankenkassen, bei dem die Qualität der Versorgung im Vordergrund stehen soll. Derzeit finde der Wettbewerb zwischen Kassen lediglich über die Höhe des Zusatzbeitrags sowie über Angebote für Bonusprogramm oder zusätzliche Satzungsleistungen statt, beklagte die Grünen-Bundestagsfraktion in einem Antrag für den Bundestag, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Insbesondere für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen seien bei der Auswahl einer Kasse aber zum Beispiel die Ablehnungsquote von Leistungen, die Zahl der eingelegten Beschwerden oder die Servicequalität wichtiger. Das unabhängige Vergleichsportal soll nach den Vorstellungen der Grünen bei einer neuen Patientenstiftung angesiedelt werden.

Kassen sollen sich um chronisch Kranke kümmen

„Mit solchen transparenten Vergleichen bekämen die Versicherten ein Instrument an die Hand, um Krankenkassen auf der Grundlage sinnvoller und verständlicher Qualitätskriterien miteinander zu vergleichen“, heißt es in dem Antrag. Die Kassen würden damit einen größeren Anreiz erhalten, sich um eine bessere Versorgung ihrer Versicherten zu bemühen. Die Grünen forderten zudem finanzielle Anreize für die Kassen, die sich mit speziellen Angeboten insbesondere um chronisch Kranke oder Behinderte kümmern.

Qualitäts- statt Preiswettbewerb

Gerade diese Patientengruppen blieben beim derzeitigen Preiswettbewerb häufig auf der Strecke, sagte die Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink dem RND. „Sie bekommen den Sparzwang der Kassen zu spüren, wenn ihnen eine Kur verweigert oder minderwertige Hilfsmittel geliefert werden“, kritisierte sie. Der Wettbewerb müsse sich mehr in Richtung Qualität verlagern. „Darum müssen Vergleichsportale auf den ersten Blick zeigen, welche Krankenkassen sich in Service und Versorgung engagieren“, so die Gesundheitsexpertin. Das betreffe zum Beispiel die Bewilligung von Antragsleistungen wie Hilfsmittel oder die Verordnung von Heilmitteln, aber auch die Frage, ob es einen persönlichen Ansprechpartner, klare Aussagen und unkomplizierte Verfahren gebe, betonte die Grünen-Politikerin.

