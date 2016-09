„Ich rufe die Basis der SPD auf: Lehnt Ceta ab!“, sagte der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter.



Appell an die SPD

Grüne: Lehnt Ceta ab

Zehntausende protestierten am Samstag gegen das Handelsabkommen Ceta. Jetzt mischen sich auch die Grünen in die Debatte ein und appellieren an die SPD: „Lehnt Ceta ab!“