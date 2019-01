Berlin

Die innenpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, fordert angesichts des jüngsten Falls in Hessen Aufklärung über rechtsextremistische Netzwerke bei der Polizei. „Dieser Fall zeigt noch einmal, dass wir damit aufhören müssen, solche Vorgänge vorschnell als Einzelfälle abzuqualifizieren“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Hier wussten Neonazis anscheinend genau, an wen sie sich bei der Polizei wenden müssen, um für sie wichtige Informationen zu erhalten.“ Mihalic fügte hinzu: „Man muss die These, dass es rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden gibt, endlich ernsthaft überprüfen. Es wäre unverantwortlich, solche Strukturen unbehelligt wachsen zu lassen und damit auch das Vertrauen in die ganze Polizei nachhaltig zu beschädigen."

Zwei hessische Neonazis, die in Halle ( Sachsen-Anhalt) vor Gericht stehen, sollen einen hessischen Polizeibeamten zwei Mal darum gebeten haben, Daten aus dem polizeilichen Informationssystem abzurufen, schreibt die „ Süddeutsche Zeitung“. Dieser Bitte sei der Beamte nachgekommen. Über welche Art von Daten es sich handelte, ist bislang nicht bekannt.

Von Markus Decker/RND