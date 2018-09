Chemnitz

Wegen der großen Nachfrage wird das am Montag in Chemnitz geplante Konzert unter dem Motto „#wirsindmehr“ innerhalb der Stadt verlegt. „Wir sind überwältigt von dem ganzen Zuspruch und Feedback“, teilten die Organisatoren am Samstag mit.

Der Bühne werde nun auf einem großen Parkplatz zwischen Hauptbahnhof, Marx-Denkmal und Rathaus aufgebaut, damit alle dabei sein könnten. Zu dem Gratis-Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt haben sich Bands wie die Toten Hosen, Kraftclub, Feine Sahne Fischfilet oder Marteria und Casper angekündigt. „All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind“, hieß es in einem gemeinsamen Statement. Vor dem „Nischel“, wie der Karl-Marx-Kopf im Volksmund heißt, sollen DJs spielen. Das Konzert wird um 17 Uhr beginnen und soll gegen 21 Uhr enden.

Zur erwarteten Besucherzahl konnte ein Sprecher nichts sagen. Bei Facebook hatten am Samstagabend bereits weit mehr als 25.000 Menschen zugesagt, rund 100.000 klickten auf „Interessiert“.

Bundesweit haben politische und nichtpolitische Organisationen, Verbände und Vereine Fahrten nach Chemnitz organisiert, um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme an dem Konzert zu ermöglichen. Für alle, die nicht dabei sein können, berichtet der Sender 3Sat am Montag ab 19.20 Uhr live von dem Konzert.

Von RND/dpa