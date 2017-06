Die britische Premierministerin Theresa May.

© dpa

Grenfell Tower

Großbritannien hat ein Brandschutz-Problem

Der Hochhausbrand von London könnte sich offenbar jederzeit in ähnlicher Form in Großbritannien wiederholen. Untersuchungen zeigen, dass eine Reihe von Hochhäusern auf der Insel eine ähnlich leicht entflammbare Außenhülle haben wie der in London abgebrannte Grenfell Tower.