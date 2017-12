Griechenlands Muslime bejubeln Erdogan

Staatsbesuch

Der zweite Tag seiner Griechenland-Reise war auch der heikelste: Der türkische Präsident Erdogan besuchte am Freitag die muslimische Minderheit im Norden des Landes. Die empfing ihn mit offenen Armen. Viele Mitglieder haben von Athen wenig zu erwarten.

Athen. Mit Sprechchören, Beifall und Blumengebinden haben Angehörige der muslimischen Minderheit im griechischen Westthrazien am Freitag den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan begrüßt. Zum Abschluss seines zweitägigen Griechenland-Besuchs machte Erdogan einen Abstecher in die Kreisstadt Komotini, das Zentrum des Siedlungsgebiets der Minderheit im Nordosten des Landes. Der Besuch galt als politisch heikel, denn Griechenland und die Türkei streiten seit Jahrzehnten um den Status und die Rechte der Minderheit.

Erdogan hielt sich an das Protokoll

In Westthrazien leben gut 100 000 Muslime. Sie sind griechische Staatsbürger. In der Mehrzahl handelt es sich um ethnische Türken. Daneben gibt es Pomaken und Roma. Griechenland erkennt die Muslime als religiöse, nicht aber als ethnische Minderheit an. Vor allem das führt immer wieder zu Spannungen mit der Türkei, die sich als eine Art Schutzmacht der in Nordgriechenland lebenden Muslime betrachtet.