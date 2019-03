Berlin

Gemeinsam mit Tausenden Schülern und Studenten hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag in Berlin für einen verstärkten Kampf gegen die Erderwärmung demonstriert.

Nach einer Auftaktkundgebung im Invalidenpark zwischen Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium in Berlin-Mitte zog der Demonstrationszug durch das Regierungsviertel zum Brandenburger Tor.

Dort sollte Thunberg, Gründerin der weltweiten Bewegung „ Fridays for Future“, am Mittag eine Rede halten. Die Demonstranten forderten ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik und skandierten: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“. Die Veranstalter hatten 15.000 Teilnehmer angemeldet.

Signal an die „wichtigen Anzugträger“

Eine der Hauptorganisatorinnen von „ Fridays for Future“ in Deutschland, Luisa Neubauer, rief die Demonstranten dazu auf, in ihrem wöchentlichen Protest nicht nachzulassen. „Wir sind die Generation, die dieses Klimachaos ändern kann“, sagte die Aktivistin.

Die Schwedische Aktivistin läuft in der ersten Reihe hinter dem Banner mit. Quelle: AP Photo/Markus Schreiber

„Solange die wichtigen Anzugträger nichts unternehmen, werden wir weiter machen.“ Die junge Generation könne mit ihrem Protest die Klimawende schaffen. „Denn wir sind globaler und vernetzter als die Generation vor uns.“

Besuch des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam

Thunberg, die schon einmal in Hamburg mitdemonstriert hat, bleibt bis Sonntag in Berlin. Am Freitag wollte sie noch das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam besuchen. Am Samstag soll sie mit einer Goldenen Kamera geehrt werden. Sie erhält den Sonderpreis Klimaschutz, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird.

Mit dem Spruch “Our House is on Fire“ wollen die Aktivisten auf dir Dringlichkeit hinweisen, mehr für den Klimawandel zu tun. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Auch in anderen deutschen Städten waren am Freitag wieder Schülerstreiks angekündigt. Dabei finden die Proteste auch immer mehr Zulauf von Eltern und Lehrern. Unterstützung erhalten die Demonstranten aus Politik und Wissenschaft.

So hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Demonstrationen vor zwei Wochen gelobt, ebenso rund 12.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Von RND/epd/ngo