In Syrien wird die zwischen dem Regime und Rebellen vereinbarte Feuerpause immer brüchiger. © AFP

In Syrien

Die in Syrien vereinbarte Feuerpause zwischen dem Regime und den Rebellen wird immer brüchiger. Am Montag gab es bereits erste Luftangriffe auf Aleppo.

Damaskus. Zum ersten Mal seit einer Woche habe es wieder Luftangriffe auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil der nordsyrischen Stadt Aleppo gegeben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Außerdem seien bei einem Luftangriff in der Provinz Homs mindestens acht Menschen getötet worden.

Darüber hinaus kommt die Verteilung von humanitärer Hilfe für Hunderttausende notleidende Menschen nicht voran. Diese Hilfe ist ein zentraler Punkt der vereinbarten Feuerpause.

USA und Russland gegen den IS

Die Waffenruhe war am Montagabend vergangener Woche in Kraft getreten. Nach sieben Tagen sollte eigentlich die nächste Stufe der Vereinbarung zwischen den USA und Russland umgesetzt werden. Diese sieht vor, dass beide gemeinsam und koordiniert gegen Terrorgruppen wie beispielsweise den Islamischen Staat (IS) vorgehen.

