Götterdämmerung in Ankara

Prozess um Bestechungsgelder

Es braut sich etwas zusammen über Erdogan. Im New Yorker Prozess um illegale Gold- und Geldtransfers zwischen der Türkei und dem Iran nannte jetzt der Kronzeuge Reza Zarrab den türkischen Staatschef als Mitwisser. Er soll 2011 grünes Licht für die Transaktionen gegeben haben.

New York. Auch der damalige Vizepremier Ali Babacan, ein enger Vertrauter Erdogans, sei eingeweiht gewesen, sagt Zarrab. In Ankara glaubt derweil Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu beweisen zu können, dass Angehörige und enge Mitarbeiter Erdogans in eben jener Zeit Millionenbeträge an eine Briefkastenfirma im Steuerparadies Isle of Man überwiesen haben sollen.

Zarrab hat nach eigenen Worten außerdem eng mit Süleyman Aslan zusammengearbeitet, dem damaligen Chef der staatlichen türkischen Halkbank. Die Transaktionen liefen nach Zarrabs Darstellung so ab, dass iranische Guthaben bei der Halkbank in Gold getauscht wurden, dieses Gold nach Dubai gebracht und dort wieder zu Geld gemacht wurde. Auf komplizierten Wegen wurden die Gelder dann in den Iran transferiert.

Sollten sich die Vorwürfe erhärten, stünde die Türkei vor einer Staatsaffäre, die das Land außenpolitisch lähmen würde. Wie will Erdogan auf der internationalen Bühne auftreten, wenn sich herausstellt, dass er das Iran-Embargo unterlaufen hat? Das würde nicht nur das Verhältnis zu den USA vergiften, sondern auch auf die Beziehungen der Türkei zur EU abfärben.