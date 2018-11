Brüssel

Spanien hat seine Bedenken gegen den Brexit-Vertrag fallen gelassen. Das erklärte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag in Madrid. Vorangegangen war eine Einigung zwischen Spanien, der EU und Großbritannien über das Verfahren für künftige Verhandlungen über Gibraltar.

Der Brexit-Sondergipfel in Brüssel kann demnach am Sonntag wie geplant stattfinden. EU-Ratschef Donald Tusk veröffentlichte am Samstag offiziell die Einladung und kündigte an, er werde die Annahme des Vertragspakets zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens 2019 empfehlen. Die letzten Hindernisse vor dem Gipfel scheinen damit ausgeräumt.

Zuvor hatte Tusk mitgeteilt, er habe mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez telefoniert, der ein Veto wegen Vorbehalten um Gibraltar angedroht hatte. Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker twitterte, er habe mit Sanchez telefoniert. Der spanische Regierungschef selbst kündigte eine Pressekonferenz an.

Darum geht es in der Gibraltar-Frage

Spanien hatte verlangt, dass die Zukunft des vor mehr als 300 Jahren abgetretenen Gebiets am Südzipfel der iberischen Halbinsel ausdrücklich als bilaterales Problem zwischen Madrid und London deklariert wird. Andernfalls werde man das Brexitabkommen ablehnen, drohte Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Portugal verwies darauf, dass Spanien schon in den Brexit-Richtlinien vom vergangenen Jahr direkte Verhandlungen mit London über Gibraltar zugesichert worden seien. Deswegen sei die Lösung einfach. „Jede Vereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die Gibraltar betrifft, bedarf einer vorherigen Zustimmung Spaniens“, sagte Außenminister Augusto Santos Silva. Dem hätten damals schon alle 27 verbleibenden EU-Staaten zugestimmt.

Von RND/dpa