Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will, dass Arzttermine künftig auch per App vergeben werden. „Die Terminservicestellen werden künftig sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar sein, unter 116 117. Ihre Aufgabe ist es, Termine innerhalb von höchstens vier Wochen zu vermitteln“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „In vielen Fällen wird es viel schneller gehen. In zwei, drei Jahren werden wir soweit sein, dass das alles auch über eine App funktioniert.“

Spahn will Stillstand bei der Gesundheitskarte überwinden

Spahn will schnelle Fortschritte bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems. „Die Gesundheitskarte ist mittlerweile so etwas wie der Berliner Flughafen der Gesundheitspolitik“, so der CDU-Politiker. „Wo immer man das Thema erwähnt, gibt es nur ein müdes Lächeln. Wir dürfen diesen Stillstand nicht länger zulassen.“

Es gehe um das größte Digitalprojekt unseres Landes. „Ab 2021 hat jeder Patient Anspruch auf eine elektronische Patientenakte. Dafür müssen wir Standards setzen und Schnittstellen für die Software in Praxen und Krankenhäusern entwickeln“, sagte der Minister. „Das geht nur, wenn die Blockaden bei der zuständigen Gesellschaft für Gematik gelöst werden. Deshalb wird der Bund dort die Mehrheit übernehmen. Es gilt auch hier, Vertrauen zurückzugewinnen.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND