Mainz

Die Entscheidung ist gefallen: Auch in Mainz wird es künftig Fahrverbote für Diesel geben. Diese müssten zum 1. September 2019 kommen, wenn in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres der Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) über dem Grenzwert liege, entschied das Verwaltungsgericht Mainz am Mittwoch.

Von RND/dpa