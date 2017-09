Gericht stuft minderjährigen Syrer als IS-Schläfer ein

Urteil

Das Landgericht Halle hat gegen einen 16 Jahre alten unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Syrien Haftbefehl erlassen. Er soll einen Terroranschlag im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Berlin geplant haben.

Halle. Das Verfahren sei aufgrund der Schwere der Vorwürfe an den Staatsschutzsenat des Kammergerichts in Berlin verwiesen worden, teilte ein Gerichtssprecher am Montag in Halle mit. Die zuständige Kammer sei zu der Auffassung gelangt, dass sich der junge Mann seit seiner Einreise nach Deutschland der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) als sogenannter Schläfer zur Verfügung gestellt habe.

Anleitung zum Bau einer Kalaschnikow auf dem Handy

Der Prozess gegen den 16-Jährigen war vor zwei Wochen zunächst in Halle eröffnet worden. Wegen des Alters des Angeklagten waren die Verhandlungen nicht öffentlich. Der Staatsschutzsenat beim Oberlandesgericht in Berlin ist für Terrordelikte in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zuständig.

Der Jugendliche habe sich ernsthaft bereit gezeigt, entweder auf Befehl oder auf eigene Faust in Berlin einen Terroranschlag zu begehen, teilte das Landgericht Halle mit. Zudem habe er Propagandamaterial des IS gesammelt und weitergeleitet. Der Jugendliche habe sich auch eine 94-seitige, im Internet veröffentlichte Anleitung zum Bau einer Kalaschnikow auf sein Handy heruntergeladen. Mit der Waffe habe er in Berlin einen Terroranschlag begehen wollen.

Von dpa/RND