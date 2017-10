Gerd Müller entsetzt über Versorgungssituation

Gerd Müller zeigte sich entsetzt über die Situation in afrikanischen Flüchtlingslagern. © dpa

Flüchtlingslager in Afrika

Entwicklungsminister Gerd Müller hat die Versorgungssituation in afrikanischen Flüchtlingslagern kritisiert. Der CSU-Politiker forderte afrikanische Staaten dazu, die Entwicklung der Landwirtschaft weiter voranzutreiben.

Berlin. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zeigt sich anlässlich des heutigen Welthungertags (16. Oktober) entsetzt über die Situation in einigen afrikanischen Flüchtlingslagern. „Ich bin entrüstet über die Situation in den Flüchtlingslagern Dadaab und Kakuma in Kenia und die aktuelle Entwicklung, dort erneut Essensrationen zu kürzen“, sagte Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Montag).

„Wir haben die Mittel für das Welternährungsprogramm massiv erhöht. Es ist verantwortungslos, dass sich andere Länder hier ihrer Verantwortung entziehen.“ Damit sich der weltweite Hunger nicht verbreite, müssten die Staaten auf dem afrikanischen Kontinent die Entwicklung der Landwirtschaft zum Schwerpunkt machen. „Afrika kann sich selbst ernähren, eine Welt ohne Hunger ist möglich“, sagte der CSU-Politiker.

Von Jörg Kallmeyer/RND