Geflüchtet nach Europa, gestrandet in Ouistreham

Nordfrankreich

Ein Jahr nach der Schließung des wilden Lagers im nordfranzösischen Calais bleibt die Lage ungelöst: Hunderte Geflüchtete, die von hier aus die illegale Reise nach Großbritannien versuchen, kampieren weiterhin in der Region. Im Seebad Ouistreham fürchtet man nun die Entstehung eines „kleines Calais“.

Ouistreham. „Brittany, Brittany.“ Mohamed weist mit einem Arm unbestimmt in Richtung Meer, an dessen anderer Seite sein ersehntes Ziel liegt: Großbritannien. Seit Tagen streift er durch das nordfranzösische Hafenstädtchen Ouistreham in der Hoffnung, irgendwie auch die letzte Etappe auf seiner Reise zu schaffen, die ihn von seiner Heimat im Sudan über Libyen, das Mittelmeer und Italien bis in die Normandie geführt hat.

Fast 190 Kilometer sind es vom Hafen in Ouistreham bis ins britische Portsmouth. Es scheint nah und unüberwindbar weit zugleich für den jungen Sudanesen. Denn die großen Fährschiffe, die dreimal am Tag den Ärmelkanal überqueren, versuchen, als blinde Passagiere in Lastern mitreisende Flüchtlinge abzuwehren – die wiederum nicht aufgeben. Einzelnen gelingt trotz der verstärkten Kontrollen die Überfahrt.

Flüchtlinge und Einwanderer in Frankreich Laut OECD hat Frankreich im Jahr 2016 mehr als 256.000 Einwanderer aufgenommen. Im Verhältnis zu den vergangenen Jahren handelt es sich hierbei um einen Rekord. Innerhalb der OECD nahmen nur die USA, Deutschland, Großbritannien und Kanada mehr Ausländer auf. Ein Drittel der 217.500 permanenten Aufenthaltsgenehmigungen ging an Bürger der ehemaligen nordafrikanischen Kolonien Algerien, Marokko und Tunesien; ein Fünftel an Menschen aus Subsahara-Afrika. Unter diesen Einwanderern waren rund 78.000 Flüchtlinge und Asylbewerber. Die meisten von ihnen kamen aus Albanien, Syrien, Afghanistan und dem Sudan. Nur 29 Prozent der Asylanfragen wurden laut OECD positiv beantwortet. Ende 2015 zählte Frankreich rund acht Millionen Ausländer, also rund 12,3 Prozent der Gesamtbevölkerung (gegenüber 14,2 Prozent in Deutschland). Seit Oktober 2015 stehen im ganzen Land (außer auf Korsika und in der Hauptstadtregion um Paris) rund 450 Aufnahme- und Orientierungszentren zur Verfügung, die insgesamt rund 12.000 Plätze bieten. Diese dienen als Erstanlaufstelle für Flüchtlinge, um im Falle einer Beantragung von Asyl in Asylbewerberwohnheime untergebracht zu werden. Die Bewohner stammen überwiegend aus dem Sudan, Afghanistan und dem Irak.

Wie viele sie sind, weiß man nicht, aber in wenigen Wochen wuchs die Zahl der Flüchtlinge in Ouistreham von etwa einem Dutzend auf 100. Bekannt ist der 10.000-Seelen-Ort für seine Strände, an denen 1944 die Alliierten landeten, um die deutschen Besatzer zu besiegen. Nun gibt es die Befürchtungen, dass sich in dem beschaulichen Seebad die Situation von Calais wiederholt, das 350 Kilometer im Nordosten liegt.

Seit Jahrzehnten gilt Calais als Hauptanziehungspunkt für Flüchtlinge, die Großbritannien ansteuern. Zeitweise sammelten sich hier bis zu 10.000 Menschen, um jeden Tag und jede Nacht die Reise über den Ärmelkanal zu versuchen. Sie hausten in Behelfsunterkünften am Rande der Stadt, bis der Staat vor einem Jahr das unhygienische Riesen-Lager unter freiem Himmel auflöste.

Die Flüchtlinge wurden auf rund 450 „Aufnahme- und Orientierungszentren“ in ganz Frankreich verteilt, wo sie über Asylchancen informiert wurden. Doch schnell entstanden in und um Calais neue Ansiedlungen von Menschen, die um jeden Preis nach Großbritannien wollen. Immer mehr weichen auf andere Städte aus – nun eben auch auf Ouistreham, nach Calais der zweitgrößte Hafen des Landes. Die Flüchtlinge, allesamt männlich und selten älter als 20, übernachten auf Kartons im Wald.