„Gefahr terroristischer Anschläge ist unvermindert hoch“

Thomas de Maizière

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warnt vor weiteren Attacken in Deutschland: „Absolut ausschließen lässt sich das nicht“, sagte der Minister dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Berlin. Knapp ein Jahr nach der Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt hält der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Sicherheitslage in Deutschland für nach wie vor angespannt. „Die Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland ist unvermindert hoch. Wir wissen, dass sich auch Terroristen unter die Flüchtlinge gemischt haben könnten“, sagte de Maizière den Zeitungen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der CDU-Politiker reagierte damit auf die Verhaftung von sechs terrorverdächtigen Syrern, die angeblich einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Essen geplant hatten. Polizeikräfte hatten die unter falscher Identität als Bürgerkriegsflüchtlinge eingereisten Asylbewerber am Dienstagmorgen in vier Bundesländern festgenommen. „Die deutschen Sicherheitsbehörden setzen alles daran, dieser Gefährder habhaft zu werden und sie daran zu hindern, Anschläge zu verüben. Das ist in der Vergangenheit auch mehrfach erfolgreich gelungen. Aber so bitter es ist: Absolut ausschließen lässt sich das nicht“, sagte de Maizière.

Von Jörg Köpke/RND