Ein Kind wird am 28.04.2016 in Hama (Syrien) von einer Mitarbeiterin einer Intiative zur Ausrottung von Polio geimpft. © Faour/UNICEF/dpa

Islamistische Provinz

Ein besonders gefährliches Polio-Virus geht in der syrischen Provinz Dair as-Saur um. Mindestens 58 Menschen seien bereits gelähmt, berichtete der UN-Nothilfekoordinator für Syrien. Impfungen seien wegen der Kämpfe schwer zu organisieren; dazu seien auch erst ein Fünftel der erbetenen Spenden eingegangen.

Genf. In der größtenteils von Islamisten kontrollierten syrischen Provinz Dair as-Saur geht ein besonders gefährlicher Polio-Virus um. Mindestens 58 Menschen seien gelähmt, berichtete der UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf. Impfungen seien wegen der Kämpfe schwer zu organisieren. Der Bürgerkrieg, in dem die Regierung gegen Oppositionelle und Islamisten kämpft, dauere schon länger als der Zweite Weltkrieg, sagte Egeland. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Egeland zeigte sich frustriert über die vielen Hürden, die Behörden und bewaffneten Gruppen errichteten. Seit 40 Tagen sei kein Konvoi mehr zu den rund zwölf belagerten Gebieten mit 600 000 Menschen durchgekommen. So eine lange Durststrecke habe es vorher nicht gegeben. Wenn nicht Kämpfe die Fahrt der Lastwagen behinderten, fehlten Genehmigungen für die Durchfahrt. Die Menschen werden teils aus der Luft mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt.

Für Syrien und die umliegenden Länder, die Syrienflüchtlinge versorgen, seien erst 22 Prozent der erbetenen Spenden im Umfang von acht Milliarden Dollar (7,2 Mio Euro) eingegangen, sagte Egeland.

