AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland sorgt mit seiner Aussage über eine „Entsorgung“ von Staatsministerin Aydan Özoguz (SPD) für Empörung.

Nach „Entsorgungs“-Entgleisung

Gauland will sich nicht bei Özoguz entschuldigen

Die AfD sorgt mal wieder für Wirbel. Die Äußerungen von Spitzenkandidat Gauland über die Integrationsbeauftragte Özoguz stoßen auf scharfe Kritik. Was diesen kalt lässt: In der ARD-Talkshow „hart aber fair“ lehnt Gauland eine Entschuldigung ab, in einem weiteren Interview legt er sogar noch mal nach.