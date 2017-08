Am Dienstag beantwortet Alexander Gauland bei der Bundesleserkonferenz Fragen der Leser.

© Krus

AfD-Spitzenkandidat

Gauland leugnet den Kontakt zu Rechtsextremen

Am Dienstag stellt sich Alexander Gauland in der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerks Deutschland kritischen Fragen der Leser. Gauland will die AfD weiterhin als bürgerliche Partei in Stellung bringen. Ehemalige Parteimitglieder von DVU oder NPD hätten keine Chance in der AfD, sagt er. Verfolgen Sie im Liveticker den weiteren Verlauf der Diskussion.