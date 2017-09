Gauland fordert Stolz auf Weltkriegs-Leistungen

AfD

In einer bislang unbeachteten Wahlkampf-Rede verherrlicht AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland die Leistungen deutscher Soldaten in beiden Weltkriegen und fordert einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit Deutschlands. Wegen Volksverhetzung wird seit Kurzem gegen Gauland ermittelt.

Berlin. In einer Rede vor AfD-Anhänger hatte der Spitzenkandidat der rechten Partei am 2. September in Thüringen gesagt, kein anderes Volk habe so deutlich mit einer falschen Vergangenheit aufgeräumt wie das deutsche. „Man muss uns diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr. Deshalb haben wir auch das Recht, uns nicht nur unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen“, äußerte Gauland bei dem Kyffhäusertreffen mit Blick auf die NS-Zeit von 1933 bis 1945

„Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“, sagte der AfD-Spitzenkandidat vor jubelnden Anhängern. Über das Video mit der Rede berichtete zuerst das Internet-Portal BuzzFeed.

Gegen Alexander Gauland hatte Ex-Bundesrichter Thomas Fischer Ende August Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt, die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt. Der AfD-Politiker hatte über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD), gesagt, sie könne in Anatolien „entsorgt“ werden.

Von RND/dpa