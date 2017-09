Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem letzten Besuch in Peking im Mai 2017.

© AP

Außenminister in China

Gabriel zwischen Kunstschau und Nordkorea-Krise

Außenminister Sigmar Gabriel ist zu einem Kurzbesuch in Peking eingetroffen. Dort will er an der Eröffnung der Kunstausstellung „Deutschland 8“ teilnehmen. Im Anschluss soll es zu politischen Gesprächen kommen.