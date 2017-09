Gabriel spricht sich für Ampel-Koalition aus

Bundestagswahl

Außenminister Sigmar Gabriel gibt die Hoffnung auf eine SPD-geführte Bundesregierung nicht ganz auf. Er sieht eine Zusammenarbeit mit der FDP und den Grünen als „die richtige Koalition“ – und erinnert an frühere sozialliberale Regierungen.

Berlin. Auf die Frage nach einer Ampelkoalition nach Mainzer Modell sagte Sigmar Gabriel dem Sender SWR: „Ich bin ein großer Fan, bin ein Sozialliberaler, im Kern halte ich das für die richtige Koalition. Und die Grünen sind ja nichts anderes als eine besondere Form liberaler Politik.“

Sozialliberale Zeiten unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt zählten aus seiner Sicht zu den „besten Zeiten im Land“, sagte Gabriel. Er sei allerdings nicht sicher, ob FDP-Chef Christian Lindner für so eine Konstellation zur Verfügung stünde.

SPD weiter im Umfragetief

Linken-Chef Bernd Riexinger kritisierte: „Wer ernsthaft den Eindruck erweckt, ausgerechnet mit der national-neoliberalen Lindner-FDP seien gerechte Löhne oder eine sichere Altersvorsorge, also die roten Linien des Kanzlerkandidaten, machbar, muss sich nicht wundern, wenn ihm die Wähler in Scharen davon laufen.“

Der jüngste ARD-„Deutschlandtrend“ hatte für die SPD nur noch 20 Prozent Zustimmung in der Sonntagsfrage ergeben. Wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde, könnte die FDP mit 9,5 Prozent der Stimmen rechnen, die Grünen mit 7,5 Prozent. Die drei Parteien hätten damit genauso viele Stimmen wie die Union. Als drittstärkste Kraft wird der Umfrage zufolge allerdings noch die AfD mit einem Stimmenanteil von 12 Prozent in den neuen Bundestag einziehen.

Von dpa/RND