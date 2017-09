Außenminister Sigmar Gabriel eröffnete gestern eine Ausstellung deutscher Gegenwartskunst in China.

Atomwaffenprogramm

Gabriel fordert direkte Gespräche mit Nordkorea

Außenminister Sigmar Gabriel fordert die USA, China, Russland und Nordkorea auf, an einem Tisch zu Gesprächen zusammenzukommen. Nur so könne man den Diktator Kim Jong-un zum Stopp seines Atomwaffenprogramms bringen. Dieser sei „nicht irre“, sagte der Außenminister in einem Interview mit der Bild-Zeitung.