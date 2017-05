Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

Gipfel in Hamburg

G20: Deutschland führt Grenzkontrollen ein

Am 7. und 8. Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. Mit Kontrollen an Deutschlands Grenzen will Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Einreise möglicher Gewalttäter verhindern.