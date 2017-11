SPD-Konservativer warnt

Die Glyphosat-Entscheidung wird aus Sicht der SPD ein Nachspiel haben. Der Chef der konservativen SPD-Strömung Seeheimer Kreis warnt bereits vor den Konsequenzen. Vor allem eine habe verloren.

Berlin. Der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs, kündigt Konsequenzen der Glyphosat-Entscheidung für die Gespräche zur Regierungsbildung an. „Entweder Frau Merkel hat von der Entscheidung gewusst, dann hat sie Vertrauen zerstört. Oder aber sie hat es nicht gewusst, dann hat sie ihren Laden nicht im Griff“, sagte der SPD-Abgeordnete dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch). „So oder so hat der Vorgang Auswirkungen auf die bevorstehenden Gespräche zur Regierungsbildung“, sagte Kahrs weiter. „Für die Union wird es jetzt richtig teuer.“

Von Andreas Niesmann/RND