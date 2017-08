Die Führungskräfte versammeln sich auf dem Parteigründungskongress in Bogota.

Kolumbien

Frühere Guerilla-Gruppe Farc stellt Partei vor

In einem jahrzehntelangen Konflikt bekämpfte die kolumbianische Rebellengruppe Farc die Regierung und rechte Milizen. Nun will sie nur noch auf der Politbühne kämpfen. Am Freitag stellte die frühere Guerilla-Organisation in Bogotá ihre neue Partei vor.