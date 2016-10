Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Kolumbiens Präsidenten Juan Manuel Santos.

Auszeichnung für Kolumbiens Präsident

Friedensnobelpreis geht an Juan Manuel Santos

Nach 52 Jahren Krieg ist ein Friedensabschluss in Kolumbien zum Greifen nah. Deshalb geht der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an Präsident Juan Manuel Santos. Das Nobelpreiskomitee verbindet damit auch eine Hoffnung.