Im Nordosten Nigerias haben sich zwei Selbstmordattentäterinnen in die Luft gesprengt und dabei viele Menschen getötet.

Selbstmordanschlag in Nigeria

Frauen sprengen sich in die Luft – viele Tote

In Nigeria haben zwei Selbstmordattentäterinnen viele Menschen mit in den Tod gerissen. Die beiden Frauen sprengten sich auf einem belebten Markt in die Luft. Alles deutet auf islamistischen Terror hin.