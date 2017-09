Frau Wagenknecht, wie stehen Sie zur Legalisierung von Cannabis?

Bundesleserkonferenz

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und der Spitzenkandidaten der AfD, Alexander Gauland, waren die Ersten. Dann folgten ihnen Christian Lindner von der FDP und Grünen-Chef Cem Özdemir. Am Donnerstag stellt sich nun die Vorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht auf der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) den Leserfragen.

Berlin. Sahra Wagenknecht ist eines der bekanntesten Gesichter der Linkspartei. Eine Stunde lang wird die Spitzenkandidatin und Bundesvorsitzende der Linken im Rahmen der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) Fragen rund um die Themenbereiche Persönliches, Wirtschaft, Steuern und Soziales, Bildung und Zuwanderung sowie Wahlkampf beantworten. Mit dabei sind die Leserinnen und Leser der RND-Partnerzeitungen. Die Fragen reichten sie vorab ein. Los geht es um 17 Uhr im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin.

„Frau Wagenknecht, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen?“, wollen die Leser beispielsweise wissen. Auch die Frage, wie die Linke verhindern wolle, dass die Kluft zwischen Arm und Reich noch größer wird, interessiert die Leser.

Die Antworten auf diese und andere Fragen können Sie auf dem Portal ihrer Zeitung im Liveticker verfolgen. Dort fassen wir die wichtigsten Aussagen Wagenknechts und Reaktionen aus den sozialen Netzwerken für Sie zusammen. Wagenknechts Auftritt in voller Länge sowie Highlights der Veranstaltung können Sie ab etwa 20.30 Uhr nachschauen. Reaktionen der Teilnehmer gibt es dann am Freitag im Video.

Von RND