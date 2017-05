Journalistenauslese

Mehr als 20 französische Medienorganisationen haben sich in einem offenen Brief besorgt über ihren Zugang zum neuen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert.

Paris. Reporter berichteten, das Büro des Präsidenten habe in ihren Redaktionen angerufen, um die Journalisten zu bestimmen, die Macron auf seiner ersten Reise außerhalb Europas begleiten dürften. Der Besuch in Mali ist für Freitag geplant.

In dem Brief, den am Donnerstag auch die Organisation Reporter ohne Grenzen unterzeichnete, hieß es, der Élysée-Palast dürfe keinesfalls darüber entscheiden, „wer von uns über eine Reise berichtet und wer nicht, egal, um welches Thema es geht“. Keiner von Macrons Vorgängern habe das jemals versucht. Es sei nicht Sache des Präsidenten und seiner Mitarbeiter, über die internen Vorgänge bei Medienorganisationen, ihre Berichterstattung und ihre Herangehensweise zu entscheiden.

Von RND/dpa

Paris Elysee