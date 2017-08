Frankreich weitet Impfpflicht aus

Keuchhusten, Masern, Röteln

In Frankreich sind Eltern ab nächstem Jahr dazu verpflichtet, ihre Kinder gegen elf Krankheiten zu impfen, darunter Keuchhusten, Masern und Röteln. Auch andere Länder greifen zu derartigen Maßnahmen.

Paris. Frankreich will die Impfpflicht für Kinder ausweiten. Sie gelte ab dem Jahr 2018 für Impfungen gegen elf Krankheiten, darunter Keuchhusten, Masern, Röteln und Hepatitis B, kündigte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Donnerstag im Sender CNews an. Bisher sind in Frankreich Impfungen nur gegen Diphtherie, Tetanus und Polio obligatorisch.

Die Impfungen gegen die acht übrigen Krankheiten werden bisher nur von den Behörden empfohlen. Die Ausweitung war bereits im Juli von der Regierung angekündigt worden, nun präzisierte die Ministerin den Termin. Gegen das Vorhaben regt sich in einem Teil der Bevölkerung Widerstand. Es drohen laut Medienberichten Gefängnisstrafen von bis zu sechs Monaten und Geldbußen von bis zu 3750 Euro. Die Ministerin hatte aber bereits signalisiert, dass Strafen nicht ihr Ziel seien.

Auch Italien verpflichtet Eltern zum Impfen

In Deutschland gibt es bislang keine Impfpflicht, auch wenn sie von einigen Experten gefordert wird. Allerdings müssen Eltern, wenn sie ihre Kinder für die Kita anmelden, eine ärztliche Impfberatung nachweisen.

Italien beschloss kürzlich nach einem Masern-Ausbruch umstrittene Pflichtimpfungen für alle Kinder und Jugendlichen. Eltern in dem südeuropäischen Land müssen ihre Kinder nach dieser Entscheidung nun gegen zehn Krankheiten impfen lassen.

Von dpa/RND