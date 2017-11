Frank und Sigmar geben Nachhilfe

Berlin/Hannover. Sigmar Gabriel wurde doppelt geprüft in den letzten Tagen. Erstens quälte ihn die Lage seiner Partei. Zweitens durfte er dazu nichts sagen, jedenfalls nicht öffentlich.

Klappe halten. Für einen wie Gabriel ist das wie Leben mit Behinderungen. Doch es gab keine Alternative. Wochenlang riss sich der Außenminister am Riemen, äußerte sich nur noch zu außenpolitischen Dingen und spulte fern der Heimat seine Termine ab. In Bangladesh bei den Rohingya-Flüchtlingen. In Myanmar bei Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Bei einer Wirtschaftskonferenz der Asem-Staaten.

Als ihn in Asien nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen Anfragen aufgeregter Berliner Journalisten erreichten, ob er nicht wieder in den Ring steigen müsse, etwa als Verhandler von Schwarz-Rot, antwortete er: „Nix da, ich bin draußen, und da bleibe ich auch.“

Kein Kommentar zur innenpolitischen Lage? Nein. Gabriel lehnte alles ab, mit Begründungen, die zuletzt an die Grenze der Koketterie führten: „Dazu bin ich viel zu weit weg. Ich kann das nicht beurteilen.“

Natürlich war der frühere SPD-Chef rund um die Uhr gut im Film. Doch er ahnte: Wenn er jetzt tief in Deckung geht, fördert er den von ihm gewünschten Lauf der Dinge noch am ehesten.

„Jeder Satz, den ich jetzt sage“, verriet er letzte Woche in kleinem Kreis, „wird mir doch nur so ausgelegt, dass es heißt: Guckt euch den Gabriel an, der will ja bloß Minister bleiben, das ist sein einziges Ziel.“

Natürlich liebt Gabriel sein neues Amt. Das gehört zur Wahrheit. Würde er es nur geschäftsführend verwalten, wie es derzeit von ihm gefordert ist, hätte er sich nicht mit dem neuen saudischen Machthaber Mohammed bin Salman so sehr angelegt, dass Riad seinen Botschafter aus Berlin abzog. Ein weiteres Signal: Anfang November eilte Gabriel zu einem Überraschungsbesuch bei seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu, es war ein Treffen ohne Schlips, in privater Umgebung, in Antalya. Dem deutschen Außenminister ist eine Beruhigung der deutsch-türkischen Beziehungen ein Herzensanliegen, und die Türken, jedenfalls die Gutmeinenden unter ihnen, nehmen ihm das mittlerweile ab.

In der Berliner Koalitionsdebatte aber mussten alle offenen Interventionen von einem anderen kommen, von Frank-Walter Steinmeier, Gabriels Amtsvorgänger im Auswärtigen Amt. Im Stil mögen sich beide unterscheiden, Gabriel setzt eher auf die stürmische, Steinmeier auf die stille Art der Machtausübung. Die Gewichtungen aber fallen bei dem heutigen und dem früheren Außenminister identisch aus: Angesichts der dramatischen Lage in Europa und in der Welt müsse Deutschlands Regierung so stabil wie nur irgend möglich sein.

Die „nachdenkliche Macht“ braucht Stabilität

In einem Aufsatz für „Foreign Affairs“ beschrieb Steinmeier Deutschland im Jahr 2016 als die „nachdenkliche Macht“ des 21. Jahrhunderts. Der damalige Außenminister begründete die wundersam gewachsene Stärke seines Landes mit einer Art Relativitätstheorie: „Deutschland hat sich als zentraler Spieler herausgebildet, indem es stabil blieb, während sich die Welt drum herum verändert hat.“

Stabilität. Für Steinmeier liegt darin auch heute nichts Kleinkariertes oder Biederes. Stabilität schafft erst die Grundlage für das Gute, das Kreative, den ganz eigenen Kurs Deutschlands in der Welt. Das gilt mit Blick auf China oder Russland, aber auch gegenüber einer immer unberechenbarer werdenden Regierung in den USA. Gabriel spinnt derzeit im Auswärtigen Amt diesen Faden weiter: „Selbstbehauptung“ heißt das neue schicke Schlagwort in den AA-Planungsstäben am Werderschen Markt in Berlin.

Deutsche und europäische Selbstbehauptung in der Handelspolitik zum Beispiel. Die dazu nötige Strippenzieherei begann im Februar dieses Jahres bei der – öffentlich wenig beachteten – G-20-Außenministerkonferenz in Bonn. Gabriel, ermutigt von Kanzlerin Angela Merkel, webte an einem weltweiten Netz von Staaten, die am Freihandel festhalten wollen. Dieses neue Netzwerk reagierte am Ende auf die populistischen Abschottungsdrohungen Donald Trumps mit einer höflichen inoffiziellen Gegen-Drohung von gigantischem Format, mit der Trump beim G-20-Gipfel im Juli in Hamburg konfrontiert wurde: Probleme für US-Produkte in der EU, in Kanada, in Mexiko, in China und in Japan. Der Effekt: Trump ließ die Idee seiner Importsteuern, die auch viele deutsche Arbeitsplätze gekostet hätten, fürs Erste fallen.

Berlin darf jetzt nicht ausfallen

Wenn die Deutschen nach diesem Muster weiterhin weltweit Einfluss nehmen wollen auf andere Mächte, brauchen sie breite Bündnisse: global, in der EU, aber eben auch im eigenen Land. Dazu passen aus Sicht Steinmeiers und Gabriels keine Experimente mit Minderheitsregierungen in Berlin, erst recht keine Neuwahlen.

In den bewegten Wochen seit der Bundestagswahl haben der alte und der neue deutsche Außenminister sich gelegentlich diskret ausgetauscht. Und dann haben „der Frank“ und „der Sigmar“ ihren Parteifreunden hinter den Kulissen ein bisschen Nachhilfe in diesen und in jenen außenpolitischen Zusammenhängen gegeben.

Intellektuell geht der dabei zu lernende Stoff, klarer Fall, über das kleine Einmaleins der Politik hinaus. Auch emotional ist das alles schwierig – und vor allem in den Wahlkreisen oder gar an der Theke schwer zu vermitteln: Seufzend landen die Sozialdemokraten am Ende bei dem paradoxen Ergebnis, dass sie nach rechnerischer und politischer Lage der Dinge eine kluge und besonnene Außenpolitik noch am ehesten an der Seite einer sich schwer und sicher in stabilen Gleisen bewegenden Kanzlerin realisieren könnten.