Eine Maschine mit über 100 Menschen an Bord ist in Myanmar vom Radar verschwunden. (Symbolbild) © dpa

Myanmar

Eine Militärmaschine mit über 100 Menschen an Bord ist in Myanmar vom Radar verschwunden. Möglicherweise ist das Flugzeug abgestürzt.

Rangun. Im südostasiatischen Staat Myanmar ist am Mittwoch möglicherweise eine Militärmaschine mit mehr als 100 Menschen an Bord abgestürzt. Das Flugzeug verschwand nach Angaben des Militärs im Südosten des Landes gegen 13 Uhr Ortszeit (8.30 Uhr MESZ) aus ungeklärter Ursache von den Radarschirmen. Seither fehlt von der Maschine jede Spur. An Bord sollen 104 Menschen gewesen sein, 90 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder.

Der Militärchef des Landes, General Min Aung Hlaing, bestätigte auf seiner Facebook-Seite, dass die Maschine vermisst wird. Demnach war das Flugzeug aus dem Südosten in die ehemalige Hauptstadt Rangun. Der letzte Kontakt zu der Maschine soll um 13.06 Uhr Ortszeit bestanden haben.

Zu diesem Moment habe sich die Maschine in der Nähe der Stadt Dawei befunden, der Hauptstadt der Region Tanintharyi. Bei der Maschine handelt es sich um ein Transportflugzeug des chinesischen Herstellers Shaanxi, eine sogenannte Shaanxi Y-8. Die Maschine basiert auf einer Baureihe der älteren sowjetischen Antonow-Maschinen. Bei den meisten Passagieren handelt es sich demnach um andere Soldaten sowie Familienmitglieder. Nach Angaben der Armee haben Such- und Rettungsarbeiten bereits begonnen.

Von RND/dpa

