Francois Fillon

Stichwahl in Frankreich

Fillon wird wohl Präsidentschaftskandidat

François Fillon wird als Präsidentschaftskandidat der Konservativen in den Wahlkampf ziehen – das zumindest lassen erste Hochrechnungen vermuten. Am Sonntag haben die Franzosen in einer Stichwahl zwischen ihm und Alain Juppé darüber abgestimmt.